/ Выдра Ваня перестал прятать игрушки от новой сожительницы

Хищники вместе наслаждаются водными процедурами.

Сотрудники Челябинского зоопарка заметили положительную динамику в отношениях между двумя выдрами. Долгое время хозяин вольера не понимал, с какой стати в его жилище появилась незнакомка. Он обходил ее стороной, прятал свои игрушки, убегал, отказывался знакомиться. Спустя месяц сожительница Вани Маня все же обаяла хозяина вольера и теперь они друзья. Хищники вместе купаются в бассейне, подставляя спинки под струю прохладной воды.

Ваня перестал бояться Маню. Через 10 дней, на 11 день они принюхались друг к другу, притерлись и начали контактировать. Сейчас они вместе купаются, вместе едят и заходят в домик. Они живут в одном барьере, Ване на столько хватает общения с подругой, что на сотрудников зоопарка он перестал реагировать. Раньше мы его звали поиграть, и он бежал. Сейчас он такую активность по отношению к людям не проявляет. — рассказала сайту «Первый областной» начальник отдела по связям с общественностью и методической работе зоопарка Елена Пшеницына.

Сотрудники и посетители зоопарка с удовольствием следят за романтичной историей двух хищный знаменитостей.