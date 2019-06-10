/ Выбрать цвет новых автобусов предлагают жителям Челябинска

Между участниками голосования разыграют party-bus.

В Челябинске продолжаются работу по обновлению транспорта. Не последнюю роль в этом событии играют пассажиры. Ранее они «составили» техзадание для производителей трамваев, а теперь выберут цвета новых автобусов. Специалисты в области дорожной инфраструктуры, градостроительства и благоустройства среды предложили окраску, соответствующую погодным и визуальным характеристикам: белый, красный, желтый, синий, зеленый и оранжевый цвета.

В ближайшее время в Челябинске будет внедрен проект «умного транспорта», который станет удобным для пассажиров и безопасным для экологии. Реализация планов предполагает покупку автобусов на компримированном и сжиженном природном газе и реконструкцию сопутствующей инфраструктуры: остановок, заправок. Жители региона не должны оставаться в стороне перед грядущими изменениями, сегодня каждый может выбрать фирменный цвет для транспорта. — рассказал, и.о. министра экономического развития Челябинской области Сергей Смольников.

Каждый, кто будет участвовать в выборе цвета общественного транспорта, получит шанс выиграть party-bus: поездку в новом транспорте под музыку.

Голосование проходит на официальном сайте проекта.

Отметим, что новые автобусы будут абсолютно экологичными. Это значит, что серьезно снизится влияние общественного транспорта на экологическую ситуацию.