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/ В Челябинске определили лучших водителей автобуса

В Челябинске определили лучших водителей автобуса

Конкурс профмастерства состоялся в рамках «Уральского автосалона».
сегодня в 13:13
  |  Общество

Лучшего водителя автобуса определили в Челябинске в рамках конкурса профессионального мастерства, прошедшего в этот четверг, 23 мая, в рамках форума «Уральский автосалон. Коммерческий транспорт». В состязании, проходившим в два этапа, приняли участие 30 водителей автобусов большого и малого класса.

В первой части соревнований конкурсанты сдавали теоретическую часть и отвечали на вопросы, связанные со знанием ПДД. Во втором туре водителям автобусов предстояло пройти специальную трассу. В частности, нужно было выполнить несколько фигур, таких как «бокс», «стоянка», «змейка», «тоннельные ворота», «колея», «эстафета», «автобусная остановка», «стоп-линия». Как рассказал сайту «Первый областной» и.о. Министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Филиппов, подобное состязание призвано повысить интерес у жителей региона.

Такое соревнование поднимает имидж профессии водителя, а также дает понять, насколько полезной она является для жителей. Водители, которые ежедневно несут ответственность за жизни своих пассажиров, соревнуются даже не за денежный приз, а за заслуженное уважение к своему ремеслу. — рассказал сайту «первый областной» и.о. Министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Филиппов.

Победителем соревнований в номинации «Автобус большого класса» стал Андрей Баев, представитель ООО «Фараон» из г. Магнитогорска. Он проходил конкурсную дистанцию на автобусе Hyundai Universe Space Luxury. Лучшим на автобусе малого класса стал Вадим Мажитов, проходивший дистанцию на Ford Transit. Отметим, что водители-победители и призеры конкурса получили денежные вознаграждения в 50, 30 и 20 тысяч рублей.

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Комментарии

Наталья Шевченко
14:19, 24.05.2019
Автобусов нет,а конкурс- есть?!)

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