На «удалёнку» уйдут некоторые школьники Магнитогорска

Но всего на 1 — 2 дня.

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Часть школьников Магнитогорска будут учиться дистанционно 11 и 12 сентября. Это связано с проведением голосования, которое в этом году, в связи с пандемией коронавируса, было растянуто на 3 дня.

По традиции часть избирательных участков будут расположены в школах. Для того, чтобы избежать большого скопления людей и контакта детей с голосующими, было принято решение развести эти потоки. Так дети перейдут на пару дней на «удалёнку», а участковые избирательные комиссии спокойно займутся своим делом в стенах образовательных учреждений.

«Это касается не всех учреждений, а только тех, на территории которых расположены участковые избирательные комиссии. Учебный процесс будет проведён в удаленной форме. Те школы, которые учатся по пятидневке, будут работать удаленно 11 сентября, а те школы, которые учатся по шестидневке — 11 и 12 сентября», — рассказали в администрации Магнитогорска.

После того, как процедура голосования будет проведена, школьники смогут вернуться за свои парты.