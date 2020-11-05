Отдать свой голос за южноуральские разработки можно до 9 ноября.
Три цифровых проекта, разработанных командами Мининформа Челябинской области и подведомственного ему Челябинского регионального центра навигационно-информационных технологий, номинированы на всероссийскую премию «Народное признание». В проекте приняли участие 56 полезных сервисов из более чем 20 регионов страны. Южный Урал представил на конкурс порталы «Вспомним всех поименно», «Онлайн-опросы юридических лиц. ИП по самопроверке соблюдения обязательных требований» и «Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». Узнать подробности и проголосовать за понравившиеся варианты можно на площадке сайта 2020.prof-it.d-russia.ru/narodnoe-priznanie.
«Голосование за цифровые проекты стартовало сегодня и продлится до 9 ноября. Победитель будет определяться подсчетом голосов. Мы просим жителей поддержать проекты Челябинской области. Значение имеет каждый клик», — подчеркнул министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.
Чтобы поддержать один или несколько цифровых проектов Южного Урала, достаточно зайти на сайт 2020.prof-it.d-russia.ru/narodnoe-priznanie, выбрать регион, нажать на кнопку «Голосовать». Авторизация пользователей проводится бесплатно через смс-сообщение (отправку сообщения оплачивает организатор). Проголосовать можно до 18:00 9 ноября (время московское). Проекты-победители будут опубликованы на сайте конкурса «ПРОФ-IT».
Премия «Народное признание» была учреждена в 2019 году Экспертным центром электронного государства в рамках Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT». Её главная цель — получить обратную связь от жителей — непосредственных пользователей сервисов и наградить лучшие региональные проекты, которые помогают в разных сферах жизни. Важной миссией проведения премии в этом году является его благотворительная направленность. 30% средств, оплаченных оргкомитетом за смс-авторизацию граждан на сайте, будут направлены в благотворительный фонд «Подари жизнь».
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