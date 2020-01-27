«Вяжу наощупь»: пенсионерка из Троицка подарила тепло блокадникам

Евгения Трофимова практически ничего не видит, но это не мешает ей дарить тепло окружающим.

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Для Евгении Федоровны тема блокады в Ленинграде очень больная и тяжелая. Когда ей было всего 11 в их село Кочердык, Октябрьского района, Челябинской области, дорогой жизни был вывезен Староладожский ленинградский детский дом. Случилось это в 1942 году. Из-за войны в стране все происходило намного быстрее, чем в мирное время, детям также приходилось раньше взрослеть.

«В том же 1942 году нас приняли в комсомол, когда принимали меня в партию, в партию тогда тоже принимали на два года раньше, тогда забрали комсомольский билет, я его очень искала. Мы были еще детьми, я помню, война началась, а когда приняли в комсомол, я стала большая. Вот когда ребят вывезли, мы думали: „Мы на родине и с мамами, а они на чужбине и сироты!“, и мы взяли над ними шефство», — рассказывает Евгения Трофимова.

Под ее «крыло» попали две Вали, которых она первыми и обогрела. Евгения Федоровна взяла у матери, которая держала овец, шерсть и начала прясть и вязать. Первыми изделиями были варежки и носки для подшефных девочек, которые оценили заботу и отблагодарили свою юную наставницу.

«Когда я этой Вале принесла носки, она мне за неделю сэкономила кусочек „рафинадки“, и мне сунула. Я тогда впервые узнала вкус сахара, в 11 лет. Тут становление советской власти, война, мы жили очень бедно. Сначала мы над ними шефствовали, приносили огурцы и помидоры с огорода, а потом мы уже начали работать, их берегли, они были дети, а мы, деревенские, были взрослые», — вспоминает Евгения Федоровна.

После войны Евгения Трофимова полюбившегося занятия не оставила. Вязала поделки, которые развозила по разным городам и странам. Признается, в ее платке ходила и Валентина Терешкова, которая благодарила жительницу Южного Урала за подаренное тепло.

«Сейчас такая дата — 75 лет Победы — я решила подарить платки блокадному братству, которое есть в Челябинске. Я инвалид второй группы по зрению, но я когда вяжу, я набираюсь сил, я отдыхаю, мне становится легче. Я уже считаю себя полноценной. Вяжу я наощупь», — делится Евгения Трофимова.

На каждый платок у Евгении Федоровны уходит три дня. Вяжет она и днем и ночью, делая перерывы на еду и сон. По памяти набирает воздушные петли и столбики, объединяя их в один и тот же узор, который она воспроизводит вот уже более 70 лет. Сейчас пенсионерке нужна помощь волонтеров, чтобы доставить уже связанные платки в Челябинск.