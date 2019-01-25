/ Более 300 южноуральцев получат выплаты в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

Участники тех событий получат по 7000 рублей.

27 января этого года пройдет 75-я годовщина полного освобождения Ленинграда. Всего на Южном Урале проживают 330 граждан, которые были награждены медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю Блокадного Ленинграда». По поручению Бориса Дубровского по всей Челябинской области пройдут торжественные вечера для блокадников и мероприятия для детей и молодежи.

Выстояв 900 дней и 900 ночей — в голоде, холоде, под постоянными обстрелами врага — ленинградцы проявили непостижимую стойкость, силу духа, несгибаемую волю и стали символом Великой Победы. В битве за Ленинград участвовала вся страна, и южноуральцы в том числе. Блокаду прорывала танковая колонна «Челябинский колхозник», построенная на средства южноуральских крестьян. Наша область приняла 15 тысяч детей со всей страны, но больше всего из блокадного Ленинграда. Мы всегда будем помнить, какой ценой оплачена Великая Победа, и передавать эту память по наследству. — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

В связи с памятной датой участники тех событий получат единовременную выплату в размере 7000 рублей. Их осуществят в течение 2019 года, начиная с последней декады января.

Выплата будет предоставлена на основании заявлений граждан, поданных в органы социальной защиты населения по месту жительства, копий документов, удостоверяющих личность ветерана, его регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации, копий удостоверений о награждении медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда. — пояснила министр социальных отношений Татьяна Никитина.

Кроме того, участникам блокадного Ленинграда будут вручены памятные знаки Санкт-Петербурга «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

Торжества пройдут по всей области с 25 по 27 января. Отметим, что в Челябинске проживает 144 гражданина, относящихся к категориям «Житель блокадного Ленинграда» и «Участник Волховского и Ленинградского фронтов», 136 из которых являются членами Челябинской городской общественной организации «Блокадное братство».