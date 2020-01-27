Челябинцы вспоминают земляков и родных в День снятия блокады Ленинграда

В каждом городе России сегодня отмечают День воинской славы России.

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День воинской славы России отмечают сегодня южноуральцы, вспоминая, как 76 лет назад блокадный Ленинград был освобожден советскими войсками. Жители Челябинска тесно связаны с событиями прошлых лет, именно на Южный Урал перенесли промышленные предприятия и эвакуировали более 20 тысяч южноуральцев. Прорваться сквозь окружение перед городом помогла танковая колонна «Челябинский колхозник». Многие жители региона оставили семьи и ушли на войну.

Отец 80-летней Валентины Угодниковой ушел на фронт, когда ей было всего три года.

«Я почти ничего не помню о своем папе. Помню, как он в гимнастерке и галифе подходил к моей кроватке, поцеловал на прощание, обнял и ушел на войну. Там он погиб», — рассказывает Валентина Угодникова.

На память об отце у Валентины Угодниковой осталась только старая фотография. Также ей, как и другим сиротам войны, памятью о тех страшных событиях должна была стать медаль «Член семьи погибшего участника Великой Отечественной войны», но получить ее ей так и не удалось.

Уже 18 лет выдает медали общественная организация «Память Сердца». Помочь ей вызвался депутат Госдумы Владимир Бурматов. С 2016 года он содействует тому, чтобы сироты войны получили памятные знаки. За это время медаль была выдана нескольким тысячам детей погибших защитников Отечества, в том числе и Валентине Угодниковой.

«Эта серьёзная проблема коснулась нескольких сотен детей погибших участников Великой Отечественной войны. К сожалению, у них не осталось никакой памяти о своих родителях, и даже тех памятных медалей им просто не хватило. К нам обратилась организация "Память Сердца", и мы помогли им получить эти медали. Вы представляете, что для них это в преддверии 75-летия Победы значит? Во многих семьях эта медаль — это всё, что осталось у детей погибших родителей в память о них», — рассказал депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Отметим, что на данный в момент на Южном Урале все еще проживают жители блокадного Ленинграда.

«В Челябинской области проживает 231 человек, получивших знак "Житель блокадного Ленинграда"», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального министерства социальных отношений.

Напомним, что сейчас ведется работа по присвоению Челябинску звания «Город трудовой доблести». Инициативу выдвинул глава региона Алексей Текслер.