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/ «Объективность страдает». Геннадий Васьков ответил на обвинения оппонентов

«Объективность страдает». Геннадий Васьков ответил на обвинения оппонентов

Глава Миасса назвал амбициями упреки народных избранников.
сегодня в 15:41
  |  Общество

Глава Миасского городского округа провел пресс-конференцию, на которой прояснил свою позицию по сложившейся на встрече с депутатами конфликтной ситуации. Геннадий Васьков усомнился в легитимности прошедшей сессии. По его мнению, предмет обсуждения — годовой отчет, не выносился на обсуждение.

Я не совсем понимаю, что происходило, какой отчет рассматривался, если отчет мною не вносился. В прошлый раз приняли решение не принять отчет главы Миасского городского округа о результатах деятельности 11 голосами, в этом году рассматривали вопрос, которые не был внесен. Видимо, существуют разные точки зрения на букву закона. Такого рода действия со стороны группы депутатов не влияют на положительный имидж города. По объективным факторам та работа, которая была выполнена, достойна положительной оценки. — отметил Геннадий Васьков.

Сейчас рабочий процесс в администрации муниципалитета идет в установленном порядке, покидать свое кресло Геннадий Васьков не намерен.

Объективность страдает. Что делается в городе? Как живет город? К сожалению, эти вопросы группу депутатов, проявивших инициативу, не волнуют. В начале нашего совместного пути мы с депутатами проговаривали, как будем работать. В приоритете должно быть решение проблем города. Все задачи шли на реализацию вопросов, связанных с жизнеобеспечением города. Очевидно, в ущерб чьим-то личным интересам. А дальше все становится понятно. — продолжает Васьков.

По мнению мэра, главная проблема в сложившейся ситуации — это отсутствие конструктивного диалога. Амбиции оппозиционеров не позволяют им высказать позицию. Напомним, большинство депутатов Миасского городского округа оказались недовольны работой главы Геннадия Васькова. 16 народных избранников отклонили его годовой отчет, 3 человека проголосовали «за», 4 воздержались. Парламентарии объяснили свое недовольство тем, что в городе все чаще возбуждают уголовные дела, фигурантами которых становятся сотрудники администрации, а градоначальник при этом остается непричастен к происходящему.

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