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/ Вячеслав Жилин: «Здесь живут наши дети, если бы это было опасно, мы бы об этом не говорили»

Вячеслав Жилин: «Здесь живут наши дети, если бы это было опасно, мы бы об этом не говорили»

Решение о строительстве кремниевого завода будут принимать только после рассмотрения экологического проекта.
сегодня в 17:37
  |  Общество

Жителей Златоуста беспокоит возможное строительство кремниевого завода близ их города. О том, как это отразится на качестве жизни, говорит весь город. Но на данный момент решение о строительстве еще не принимали.

Любой инвестор выдвигает требования: ему необходима площадка, энергия, вода, газ. Мы должны быть открыты для всех. Инвестор сообщает, что ему подходит эта территория. Но она не единственная, они могут расположить завод еще в нескольких местах. — рассказал сайту «Первый областной» Глава Златоустовского городского округа Вячеслав Жилин.

Как отметил глава Златоуста, городу необходимы новые рабочие места. Для того, чтобы инвесторы приходили в город, с ними нужно вести диалог. Прежде чем отрицать то, что только может построиться, для начала необходимо выслушать инвестора.

Решение будет приниматься только после того, как инвестор предоставит экологический проект, просчитанную розу ветров и т. д. Мнение жителей важно понимать и знать, для это будет создана дополнительная экспертиза, мы предлагаем создать общественный совет по экологии. — отметил Вячеслав Жилин.

Глава Златоустовского городского округа объяснил, что если бы речь шла о вредном производстве, его бы даже не стали рассматривать.

Мы оцениваем риски, мы же живем здесь сами, вместе с детьми. И мы не собираемся никуда уезжать. — подчеркивает Вячеслав Жилин.

Как отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, решение будет принято только после того, как пройдут все экспертизы.

Решения об открытии предприятия «Силарус» на территории Златоуста не принято, рассматриваются и другие производственные площадки. Безусловно, строительство начнется только после прохождения всех предварительных этапов: определения площадки, выполнения проектных и изыскательских работ, прохождения экологической и государственной экспертизы и получения разрешения на строительство. Появление новых высокотехнологичных производств на территории Челябинской области важно. При этом мы подчеркиваем, что при рассмотрении любого инвестиционного проекта нами учитывается мнение людей, бизнеса, местных властей, а также социальная, экологическая и экономическая значимость проекта. — сказал Борис Дубровский.

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