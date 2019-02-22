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/ Решение о строительстве кремниевого завода в Златоусте еще не принято

Решение о строительстве кремниевого завода в Златоусте еще не принято

Губернатор Борис Дубровский подчеркнул, что будет учитываться мнение всех неравнодушных.
сегодня в 10:45
  |  Общество

Жителей Златоусте обеспокоила информация о строительстве кремниевого завода. Однако переживать горожане начали раньше времени. Решение о том, что завод будет построен, еще не принято. Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Решения об открытии предприятия «Силарус» на территории Златоуста не принято, рассматриваются и другие производственные площадки. Безусловно, строительство начнется только после прохождения всех предварительных этапов: определения площадки, выполнения проектных и изыскательских работ, прохождения экологической и государственной экспертизы и получения разрешения на строительство. Появление новых высокотехнологичных производств на территории Челябинской области важно. При этом мы подчеркиваем, что при рассмотрении любого инвестиционного проекта нами учитывается мнение людей, бизнеса, местных властей, а также социальная, экологическая и экономическая значимость проекта. — подчеркнул глава региона Борис Дубровский.

Для того, чтобы принять решение, правительство области готово выслушать и заинтересованную в строительстве сторону, и тех, кто выступает против реализации проекта в Златоусте.

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