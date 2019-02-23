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/ Самый чистый индий производят на Челябинском цинковом заводе

Самый чистый индий производят на Челябинском цинковом заводе

Выплавкой металла занимаются только девушки.
сегодня в 14:54
  |  Общество

Редкий металл, который называют «ручным», — индий — изготавливают на Цинковом заводе. Это единственное предприятие не только в Челябинске, но и во всей России, занимающееся производством серебристо-белого металла марки 6n. Это показатель самой высокой степени очистки. Плавят индий в обычной эмалированной кастрюле, занимаются этим исключительно девушки.

Если весь процесс брать от начала закладывания металла уже в кастрюлю, то его отплавка, разливка по изложницам, выбивание и печатка занимают у нас около двух часов. — поделилась с сайтом «Первый областной» плавильщица 4-го разряда Екатерина Николаева.

Индий — очень важный металл в современном мире. Его применяют в изготовлении смартфонов, экранов, в микроэлектронике, оборонно-промышленном комплексе и стоматологии. Но ученые говорят, что через 20 лет мировые запасы будут исчерпаны, а значит, производящим индий предприятиям нужно срочно освоить вторичное использование металла и повысить частоту использования такого варианта плавки.

Сколько стоит один слиток индия и почему Цинковый завод может вывести Россию в лидеры по производству металла из отходов цинка — узнайте в программе «Итоги. Время новостей». Смотрите выпуск 23 февраля в 21:30 на ОТВ.

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