Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.84 +0.04 74.42 -0.09
Челябинск
сейчас
 
-9 °C
завтра
 
-9 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Детей, забирающихся по внешней стороне балкона на пятый этаж, запечатлели очевидцы

Детей, забирающихся по внешней стороне балкона на пятый этаж, запечатлели очевидцы

Суровые игры попали в объектив камеры.
сегодня в 15:54
  |  Происшествия

Два маленьких ребенка в Челябинске организовали опасные игры, используя стену многоквартирного дома в микрорайоне «Парковый», как спортивный снаряд. За тем, как мальчик лез по балконам многоэтажного жилого дома, наблюдали взрослые, которые и сделали кадры опасной игры. Фотографии появились в группе микрорайона в социальных сетях.

Это было ужасное зрелище. Мальчиков было двое. Одному, в синей куртке с оранжевыми пятнами, было похоже не впервой такое вытворять. А вот его друг не так прытко залезал, добрался до 2 этажа и спустился. После того, как взрослые люди стали им кричать, мальчики убежали в соседний двор дома по улице Шмакова, 27. Похоже в своем дворе они на такое не решились. Думаю, родители даже не подозревают, что вытворяют их дети. — делится комментарием пользователь Оля Юпитер в группе во «ВКонтакте».

Как отмечают в следующем комментарии, взрослые предпринимали попытку вызвать МЧС, но пока вызов оформлялся дети успели слезть и убежать.

Общество
Вячеслав Жилин: «Здесь живут наши дети, если бы это было опасно, мы бы об этом не говорили»
27.02.2019
Вячеслав Жилин: «Здесь живут наши дети, если бы это было опасно, мы бы об этом не говорили»
Спорт
Команда УрФО выиграла медальный зачет первых зимних игр «Дети Азии»
18.02.2019
Команда УрФО выиграла медальный зачет первых зимних игр «Дети Азии»
Спорт
Южноуральская спортсменка стала бронзовым призером на играх «Дети Азии»
11.02.2019
Южноуральская спортсменка стала бронзовым призером на играх «Дети Азии»
Общество
Сразу четыре Деда Мороза поздравят челябинских детишек с Новым годом
26.12.2018
Сразу четыре Деда Мороза поздравят челябинских детишек с Новым годом
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
С активными жительницами Челябинской области встретился Борис Дубровский
сегодня в 17:51
С активными жительницами Челябинской области встретился Борис Дубровский
Происшествия
Двух челябинцев осудили за подделку туалетной бумаги
сегодня в 17:32
Двух челябинцев осудили за подделку туалетной бумаги
Общество
Пробки в восемь баллов в канун праздника зафиксированы в Челябинске
сегодня в 17:22
Пробки в восемь баллов в канун праздника зафиксированы в Челябинске
Общество
Челябинские врачи провели уникальную операцию девушке-инвалиду
сегодня в 17:20
Челябинские врачи провели уникальную операцию девушке-инвалиду
Общество
Борис Дубровский провел встречу с женским активом ветеранов Челябинска
сегодня в 16:38
Борис Дубровский провел встречу с женским активом ветеранов Челябинска
Общество
Челябинская область вошла в десятку регионов по продаже духов и мягких игрушек
сегодня в 16:18
Челябинская область вошла в десятку регионов по продаже духов и мягких игрушек
Происшествия
Детей, забирающихся по внешней стороне балкона на пятый этаж, запечатлели очевидцы
сегодня в 15:54
Детей, забирающихся по внешней стороне балкона на пятый этаж, запечатлели очевидцы
Общество
Челябинцы смогут купить автомобиль через AliExpress
сегодня в 15:26
Челябинцы смогут купить автомобиль через AliExpress
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6