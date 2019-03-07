/ Детей, забирающихся по внешней стороне балкона на пятый этаж, запечатлели очевидцы

Суровые игры попали в объектив камеры.

Два маленьких ребенка в Челябинске организовали опасные игры, используя стену многоквартирного дома в микрорайоне «Парковый», как спортивный снаряд. За тем, как мальчик лез по балконам многоэтажного жилого дома, наблюдали взрослые, которые и сделали кадры опасной игры. Фотографии появились в группе микрорайона в социальных сетях.

Это было ужасное зрелище. Мальчиков было двое. Одному, в синей куртке с оранжевыми пятнами, было похоже не впервой такое вытворять. А вот его друг не так прытко залезал, добрался до 2 этажа и спустился. После того, как взрослые люди стали им кричать, мальчики убежали в соседний двор дома по улице Шмакова, 27. Похоже в своем дворе они на такое не решились. Думаю, родители даже не подозревают, что вытворяют их дети. — делится комментарием пользователь Оля Юпитер в группе во «ВКонтакте».

Как отмечают в следующем комментарии, взрослые предпринимали попытку вызвать МЧС, но пока вызов оформлялся дети успели слезть и убежать.