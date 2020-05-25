«Вы молоды, полны сил и надежд, впереди целая жизнь»: Алексей Текслер поздравил выпускников с Последним звонком

Глава региона записал видеообращение.

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В понедельник, 25 мая, для всех выпускников прозвучат Последние звонки. Но в этом году в связи с пандемией этот важный праздник проходит в режиме онлайн. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер записал видеообращение для южноуральских школьников.

«Друзья, для каждого из вас сегодня особенный день, прозвучит последний школьный звонок. К сожалению, вы услышите его не в стенах родных школ, а дома. Знаю, вы представляли себе этот праздник по-другому. Коронавирус повлиял на ваши планы, но ничего не сможет изменить вас, вашу целеустремленность, талант, желание идти вперед и развиваться. Тем более, что всегда рядом любящие родители, наставники, друзья», — поддержал выпускников глава региона.

Губернатор подчеркнул, что обучение в школе — один из ярких этапов в жизни каждого. Он вспомнил и свои школьные годы.

«Вы повзрослели, многому научились, самое главное — приобрели верных друзей. Память об этих годах вы сохраните на всю жизнь. Я постоянно с большой теплотой вспоминаю свои школьные годы, одноклассников, учителей. Вы молоды, полны сил и надежд, впереди целая жизнь. Наша задача — помочь вам раскрыть свои таланты, выбрать правильный путь», — добавил Алексей Текслер.

Завершая поздравление, руководитель области пожелал ребятам не забывать про своих близких, осуществить все задуманное, хорошо сдать экзамены, поступить в желанные вузы и, конечно, хорошо отдохнуть перед следующим учебным годом.