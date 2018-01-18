/ Детский омбудсмен осталась недовольна работой с детьми в школе, где порезали подростка

В Сосновском районе прошло внеплановое заседание комиссии ПДН.

Поножовщину среди школьников в Сосновском районе прокомментировала детский омбудсмен Ирина Буторина. Она рассказала, что при ее участии провели внеплановое заседании комиссии ПДН. Там выяснилось, что к работе служб системы профилактики есть претензии. Ирина Буторина осталась недовольна и работой с детьми в школе.

Вызывает вопрос работа по сопровождению детей, которые находятся в конфликте, внутри учреждения. Есть вопрос по организации работы с детьми, проявляющими особенности поведенческого характера. На мой взгляд, семьи этих детей требовали внимания со стороны системы профилактики не в качестве контроля, а в качестве поддержки и социально-педагогической помощи, чтобы родители справились с особенностями детей. — сообщила сайту «Первый областной» Ирина Буторина.

Напомним, конфликт в Сосновском районе произошел 17 января, через 2 дня после пермской трагедии. В приволжском городе пострадали 15 человек, в Челябинской области — один школьник. Его увезли в больницу с ножевым ранением. Оно было не проникающим, врачи оказали помощь подростку и отправили домой. В то же время в школу приехала полиция, прокуратура и следователи. Они намерены установить все обстоятельства произошедшего. Ученик 9 класса, принесший в школу нож, задержан. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

