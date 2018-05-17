/ Челябинский вуз лишился аккредитации

Образовательное учреждение не сможет выпускать управленцев и экономистов.

Челябинский многопрофильный институт лишился аккредитации по направлениям «Экономика и управления» бакалавриата. Такое решение принял Рособрнадзор. Приказ опубликован на официальном сайте.

Отказать Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Челябинский Многопрофильный Институт» в государственной аккредитации образовательной деятельности в отношении уровня профессионального образования по укрупнённой группе профессий, специальностей и направлений подготовки в соответствии с приложением к настоящему приказу. — сказано в документе.

Организация предоставила все документы в полном объеме. Эксперты тщательно их изучили и нашли ряд нарушений федеральных государственных образовательных стандартов. Так, в учебный план не входит подготовка и защита ВКР, а у студентов нет доступа к учебным планам в электронной информационно-образовательной среде, а некоторые преподаватели не прошли необходимую процедуру повышения квалификации.

Такое решение означает, что теперь вуз не сможет выдавать дипломы установленного образца, а также учебное заведение теперь не гарантирует отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.