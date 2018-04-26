/ Двенадцать тысяч не предел. «Пятерочка» открыла юбилейный универсам

Торговая сеть улучшает качество жизни южноуральцев.



Удобно, когда «все под рукой». Сегодня магазин «Пятерочка» есть практический в каждом дворе, что значительно улучшает качество жизни челябинцев.

Я всегда закупаюсь в «Пятерочке». И выбор большой, и цены низкие. Очень радуют акции и скидки в магазине. В моем районе аж три «Пятерочки». Это очень удобно — с какой бы остановки я не шла, всегда прохожу мимо. — рассказывает постоянная посетительница универсама.

На днях в Екатеринбурге открылся юбилейный, 12000-ный универсам торговой сети «Пятёрочка». Вместе с ним распахнул свои двери и универсам в Челябинске на улице Чичерина, 40В. Торговый зал площадью более 500 кв. м. оснащён современным оборудованием. Ассортимент соответствует размеру — более 5000 наименований товаров, из которых порядка 30% — продукты локального производства.

Попасть на полки магазинов сети «Пятерочка» местным товаропроизводителям просто, если продукция высокого качества. И одна треть — это еще не предел. Мы вместе стремимся к тому, чтобы как можно больше товаров местного производства было представлено на полках «Пятерочки». — рассказал на открытии челябинского магазина замминистра сельского хозяйства региона Александр Раевский.

В универсаме на улице Чичерина трудятся 12 человек, а в целом по Свердловской области «Пятерочка» предоставляет более 4000 рабочих мест. Торговая сеть не собирается останавливаться на достигнутом и планирует открыть в Челябинске еще 40 магазинов до конца года. Отметим, что одновременно с новым универсамом в Челябинске открылось еще 11 новых «Пятёрочек» в разных городах: Москве, Костроме, Самаре, Сыктывкаре, Казани, Санкт-Петербурге, Омске, Брянске, Воронеже, Екатеринбурге и Адыгейске.