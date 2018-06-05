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/ Комиссия Минпромторга аккредитует «Малую Сосновку» к сентябрю

Комиссия Минпромторга аккредитует «Малую Сосновку» к сентябрю

Сделать индустриальный парк государственным распорядился Борис Дубровский.
сегодня в 12:43
  |  Общество

Индустриальный парк «Малая Сосновка» должен войти в федеральный реестр. Документы на прохождение аккредитации будут подавать уже в этом месяце. Так распорядился губернатор Борис Дубровский. Глава региона пояснил, что в индустриальный парк со статусом «государственный» сможет получить субсидию из федерального бюджета. На эти деньги будут строить объекты инженерной инфраструктуры. Резиденты же получат налоговые льготы.

У региона есть положительный опыт по созданию индустриальных парков, на территории Челябинской области официально зарегистрировано два частных таких объекта: «Станкомаш» и «ММК-индустриальный парк». Парк индустриальных инноваций «Малая Сосновка» является нашим приоритетным проектом, он важен для успешного развития Сосновского муниципального района и челябинской агломерации, у него уже сейчас приличный перечень фактических и потенциальных резидентов. — подчеркнул Борис Дубровский.

Сейчас в парке идет работа на сетях. Например, скоро на территории «Малой Сосновки» появится водоснабжение. Начальный этап строительства профинансирует областной бюджет. Дорожные сети парка предлагают отдать Министерству дорожного хозяйства. В планах также полная газификация территории.

В конце четвертого квартала прошлого года мы подали газ нашему первому резиденту — компании «ДорХан 21 век — Челябинск», и они уже прошедший отопительный сезон провели на собственной генерации тепла за счет нашей системы газоснабжения. Мы планируем в июне рассмотреть инвестиционный проект крупной федеральной компании в сфере АПК и одного местного предприятия, которое планирует инвестировать в региона порядка 650 миллионов рублей. Сегодня и сам индустриальный парк, и те задачи, которые лежат на «Управляющей компании парка индустриальных инноваций «Малая Сосновка», обеспечение инженерной инфраструктуры, все они выполняются четко и в срок, — сообщил руководитель Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко.

Добавим, что государственную аккредитацию парк «Малая Сосновка» должен получить уже в сентябре этого года. Работать с парком, входящим в госреестр, будет Леонид Колесников. Он стал генеральным директором «Парка индустриальных инноваций „Малая Сосновка“».

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