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/ ВЦИОМ: «74% россиян связывают магнитогорскую трагедию с взрывом бытового газа»

ВЦИОМ: «74% россиян связывают магнитогорскую трагедию с взрывом бытового газа»

Жители России рассказали, кого считают виновными в произошедшем.
сегодня в 16:58
  |  Общество

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященный нескольким инцидентам с бытовым газом, показал, кого опрошенные считают виновными в случившемся. Прежде всего, этот опрос касается случая обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске.

Так, большинство опрошенных считают, что причиной взрыва стало халатное отношение к оборудованию — 44% и изношенность сетей — 30%. 74% респондентов поддерживают версию правоохранительных органов о том, что причиной взрыва стал бытовой газ. 20% опрошенных выбрали виновными самих жильцов дома, еще 19% - обвиняют газовые службы и управляющую компанию дома — 8%.

Граждане слишком хорошо знают об уровне изношенности коммунального хозяйства и неосторожности самих жильцов, чтобы искать экстраординарную причину для трагедии. Действия МЧС и властей по ликвидации последствий взрыва признаны оперативными. — прокомментировал гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

76% опрошенных считают, что власть отреагировала на произошедшее адекватно.

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