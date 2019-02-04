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/ Жители дома в Магнитогорске будут сами принимать решение о переезде

Жители дома в Магнитогорске будут сами принимать решение о переезде

Точку в этом вопросе поставят после экспертизы здания.
сегодня в 14:16
  |  Общество

Жители частично рухнувшего дома в Магнитогорске все еще обеспокоены своей судьбой и будущим здания. Ясность внес губернатор Борис Дубровский. В случае, если пострадавший от обрушения дом будет признан безопасным для проживания, жители многоэтажки сами будут решать ее дальнейшую судьбу.

По словам главы региона, все, кто не захотят покинуть дом на Карла Маркса, останутся там жить. Борис Дубровский полностью понимают этих людей.

Если дом будет признан безопасным для проживания после экспертизы, то все, кто захотят в нем остаться, — останутся. Это ключевой момент. Мне показалось, что, когда мы общались с людьми, было достигнуто понимание: они поняли, что каждый сам примет решение. А мы сегодня обсуждаем, как реализовать пожелания людей. Но подчеркну, что мы ждем результатов экспертизы по дому, так как важно знать, безопасно ли там жить. Пока мы находимся в стадии решения вопроса. Работаем с жильцами 7 и 8 подъездов, они еще не переселены до конца. — сказал Борис Дубровский.

Также Борис Дубровский отметил помощь федерального правительства. Несмотря на новогодние праздники, деньги, предназначены пострадавшим, были перечислены еще 6 января.

Губернатор также пояснил: для выполнения поручения Владимира Путина по расселению жильцов в кратчайшие сроки и по всем рекомендациям будет разработан и принят соответствующий закон.

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