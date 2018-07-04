/ 12 гектаров леса спасли в Аргаяшском районе сбором мусора

В муниципалитете прошла акция по вывозу вторсырья в пункты приема.

Сбор вторсырья — хороший вклад в улучшение состояния природы. Большинство таких отходов, например, стекло, алюминий, полиэтилен, долго разлагаются и загрязняют землю. Помня об этом, жители Аргаяшского района вышли на уборку территории. Они соревновались в количестве собранного мусора. В пункте приема вторсырья оказалась 41 тонна отходов.

Если учесть, что 33 полиэтиленовых бутылки объемом 1,5 литра весят 1 килограмм, то благодаря конкурсу наш район стал чище на 198 тысяч условных «полторашек» и на 68 тысяч 634 штуки условных стеклянных бутылок. Мы сохранили благодаря сбору макулатуры 12 гектаров березового леса. — сообщили местные жители.

Батарейки жители Аргаяшского района собирают отдельно — в каждом селе несколько месяцев назад установили контейнеры для такого вида отходов. Кроме того, в районе продолжают внедрять раздельный сбор мусора, устанавливая желтые контейнеры для полиэтилена, зеленые для стекла.