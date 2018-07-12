/ Челябинцев приглашают избавиться от мусора на «Разделяйке»

Сдать вторсырье на переработку можно в нескольких районах Челябинска и в Копейске.

Избавиться от хлама и ненужных вещей с пользой для экологии смогут жители Челябинска и Копейска. Для любителей правильного расхламления и тех, кто давно планировал выбросить неисправную электронику, накопил килограммы макулатуры или стеклотары, организуют и проведут двенадцатую «Разделяйку».

Мероприятие начнется в 11:00 и продлится до 13:00. В это время волонтеры будут принимать стекло, макулатуру, пластик, алюминиевые, жестяные банки и другое вторсырье. Важно, чтобы вещи на выброс были чистыми, сухими и компактно сложенными.

Освободить шкафы — от старой одежды, полки — от ненужных книг и журналов, а балкон — от лишних склянок, сломанных пластиковых игрушек и старой электроники можно будет в это воскресенье. — сообщает пресс-служба министерства экологии региона.

Ознакомиться с тем, что нужно приносить на «Разделяйку», можно здесь

Адреса точек раздельного сбора: