/ Челябинцев приглашают избавиться от мусора на «Разделяйке»

Избавиться от хлама и ненужных вещей с пользой для экологии смогут жители Челябинска и Копейска. Для любителей правильного расхламления и тех, кто давно планировал выбросить неисправную электронику, накопил килограммы макулатуры или стеклотары, организуют и проведут двенадцатую «Разделяйку».
Мероприятие начнется в 11:00 и продлится до 13:00. В это время волонтеры будут принимать стекло, макулатуру, пластик, алюминиевые, жестяные банки и другое вторсырье. Важно, чтобы вещи на выброс были чистыми, сухими и компактно сложенными.
Освободить шкафы — от старой одежды, полки — от ненужных книг и журналов, а балкон — от лишних склянок, сломанных пластиковых игрушек и старой электроники можно будет в это воскресенье. — сообщает пресс-служба министерства экологии региона.
Ознакомиться с тем, что нужно приносить на «Разделяйку», можно здесь
Адреса точек раздельного сбора:
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сквер по ул. Молодогвардейцев (парковка со стороны ул. Молодогвардейцев)
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сквер им. Андреевского (ост. Доватора)
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сквер Станкомаш
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Сад Победы (со стороны пр. Комарова)
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площадка перед Д К Строителей (ш. Металлургов, 70б)
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ул. Изумрудная, д. 6 (микрорайон Вишнёвая горка)
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г. Копейск, пл. Трудовой Славы.