Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.54 +0.04 73.56 +0.15
Челябинск
сейчас
 
+14 °C
завтра
 
+17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ 120 миллионов рублей выделили на постройку мусоросортировочных комплексов

120 миллионов рублей выделили на постройку мусоросортировочных комплексов

Они будут установлены на севере области.
сегодня в 19:10
  |  Общество

В ближайшее время на севере области будут установлены новые мусоросортировочные комплексы. Об этом рассказал заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков. Всего на выполнение программы было выделено 120 миллионов рублей, часть из которых — средства экосбора. Они поступают в региональный бюджет от предприятий, которые производят упаковку. Комплексы установят в Трехгорном, Карабаше, Снежинске и Сатке.

В настоящее время конкурсные работы проведены, определены подрядчики и поставщики, которые будут монтировать эти комплексы. Мы надеемся, что объёмы твёрдых бытовых отходов при мусоросортировке будут уменьшаться вдвое. — отметил Сергей Сушков.

Заместитель губернатора так же рассказал о дальнейших планах по установке комплексов сортировки мусора. Ими «накроют» всю территорию области, что позволит уменьшить объемы захоронений ТБО.

Напомним, что мусоросортировочный комплекс нужен будет и в Челябинске, ведь уже в этом году городскую свалку планируют закрыть.

Общество
Обменять мусор на сувениры предлагают туристам «Таганая»
26.07.2018
Обменять мусор на сувениры предлагают туристам «Таганая»
Общество
Более 50% жителей Челябинска готовы к сортировке мусора перед утилизацией
19.07.2018
Более 50% жителей Челябинска готовы к сортировке мусора перед утилизацией
Общество
Челябинцев приглашают избавиться от мусора на «Разделяйке»
12.07.2018
Челябинцев приглашают избавиться от мусора на «Разделяйке»
Общество
12 гектаров леса спасли в Аргаяшском районе сбором мусора
04.07.2018
12 гектаров леса спасли в Аргаяшском районе сбором мусора
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
120 миллионов рублей выделили на постройку мусоросортировочных комплексов
сегодня в 19:10
120 миллионов рублей выделили на постройку мусоросортировочных комплексов
Политика
Повторный конкурс на пост главы Миасса объявили депутаты
сегодня в 18:35
Повторный конкурс на пост главы Миасса объявили депутаты
Спорт
«Завершать карьеру не собираюсь». Сергей Ковалев обратился к любителям бокса после поражения
сегодня в 18:12
«Завершать карьеру не собираюсь». Сергей Ковалев обратился к любителям бокса после поражения
Общество
На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение
сегодня в 18:08
На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение
Общество
Челябинка стала звездой модельного бизнеса после выхода на пенсию
сегодня в 18:01
Челябинка стала звездой модельного бизнеса после выхода на пенсию
Общество
Подземный и наземный переходы объединят центр Челябинска для пешеходов
сегодня в 17:47
Подземный и наземный переходы объединят центр Челябинска для пешеходов
Происшествия
Пропавшего месяц назад пенсионера из Мирного могла приютить другая семья
сегодня в 17:35
Пропавшего месяц назад пенсионера из Мирного могла приютить другая семья
Общество
Как быть активным на пенсии — объяснят представители минздрава
сегодня в 17:28
Как быть активным на пенсии — объяснят представители минздрава
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6