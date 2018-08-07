/ 120 миллионов рублей выделили на постройку мусоросортировочных комплексов

Они будут установлены на севере области.

В ближайшее время на севере области будут установлены новые мусоросортировочные комплексы. Об этом рассказал заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков. Всего на выполнение программы было выделено 120 миллионов рублей, часть из которых — средства экосбора. Они поступают в региональный бюджет от предприятий, которые производят упаковку. Комплексы установят в Трехгорном, Карабаше, Снежинске и Сатке.

В настоящее время конкурсные работы проведены, определены подрядчики и поставщики, которые будут монтировать эти комплексы. Мы надеемся, что объёмы твёрдых бытовых отходов при мусоросортировке будут уменьшаться вдвое. — отметил Сергей Сушков.

Заместитель губернатора так же рассказал о дальнейших планах по установке комплексов сортировки мусора. Ими «накроют» всю территорию области, что позволит уменьшить объемы захоронений ТБО.

Напомним, что мусоросортировочный комплекс нужен будет и в Челябинске, ведь уже в этом году городскую свалку планируют закрыть.