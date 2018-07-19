/ Более 50% жителей Челябинска готовы к сортировке мусора перед утилизацией

В числе передовиков Курчатовский район.

Челябинск планомерно движется к раздельному сбору мусора. Эта мера позволит снизить нагрузку на окружающую среду, так как все неперерабатываемые отходы будут утилизировать особым образом. Первый этап сортировки мусора ляжет на плечи челябинцев. Им нужно будет отделять бытовые отходы от вторсырья. Как показал опрос РАНХиГС, готовы к этому больше 50% жителей города. В основном они живут в «прогрессивном» Курчатовском районе.

Интересно, что несогласие с новой системой выразили жители Центрального и Советского районов, с которых обычно начинают реализацию новых инициатив. Чаще вариант «не готов к раздельному сбору отходов» выбирали мужчины средних лет с высоким уровнем материальной обеспеченности. Эту позицию поддерживает четверть горожан.

Я считаю раздельный сбор мусора неудобным. Во-первых, мне дома придется поставить несколько ведер вместо одного, во-вторых, придется постоянно думать, куда выбрасывать упаковку из-под сока, салфетку или использованный шампунь. Да и, кажется мне, мусор все равно окажется на одном конвейере, где его будут сортировать. Так зачем мне это делать? — выразил недовольство челябинец Михаил.

Не все согласны с таким мнением. Многие в Челябинске уже начали собирать бумагу в один пакет, а пластик в другой. Как показал опрос РАНХиГС, таковых 8,7%. В основном это работающие женщины старше 50 лет или пенсионеры, живущие в Тракторозаводском районе.

С тем, что раздельный сбор мусора является признаком цивилизованного городского быта, поспорить сложно. Изменения, внесенные в Федеральный Закон «Об отходах производства и потребления» 89-ФЗ, расширили полномочия региональных властей, в том числе — утверждение порядка сбора твердых коммунальных отходов, и их раздельного сбора. В Челябинской области утвержден порядок сбора коммунальных отходов и жителей постепенно приучают к раздельному сбору мусора. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе РАНХиГС.

Напомним, что скоро в каждом челябинском дворе появятся два бака: один для бытовых отходов, а другой для вторсырья. Но привыкать к раздельному сбору мусора можно уже сейчас, тем более, что в Челябинске для этого есть все условия. Как организовать сбор мусора в своем доме и куда его потом выбросить, читайте здесь.