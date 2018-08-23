/ Захватчик Чебаркульского завода, находившийся в международном розыске, остался на свободе

Суд вынес мягкое наказание по делу о крупном мошенничестве.

Теперь оба захватчика Чебаркульского кранового завода наказаны по закону. Однако второму из братьев Юликов вынесли более мягкий приговор. Несмотря на факт, что Вячеслав Юлик долго находился в международном розыске, скрываясь в Турции, он получил условный срок. Мужчину отпустили из-под стражи прямо в зале суда.

22 августа рассматривалось уголовное дело по части 4 статьи 159 «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Подсудимый получил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Ленинского районного суда города Челябинска.

Напомним, братья Вячеслав и Максим Юлик, используя поддельные документы, присвоили себе контрольный пакет акций кранового завода в Чебаркуле, завладев правом распоряжаться имуществом предприятия. Это было в 2010 году. Спустя 3 года правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Максим Юлик был задержан в аэропорту при попытке выезда из страны и заключен под стражу в ноябре 2014 года. Спустя год состоялся суд, где мужчину признали виновным в мошенничестве. Его приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Он вышел по УДО, отбыв 2/3 наказания.