Футбольный клуб «Торпедо» из Миасса получил лицензию РФС на сезон-2021/2022

Южноуральская команда выступит в новом сезоне во втором дивизионе Футбольной национальной лиги (ФНЛ)

На заседании комиссии РФС (Российский футбольный союз), прошедшей в Москве, ФК «Торпедо» (Миасс) получил лицензию, дающую право принять участие в чемпионате России сезона-2021/2022 во втором дивизионе ФНЛ. Таким образом, миасский клуб после 20-летнего перерыва выступит в Профессиональной лиге футбольного чемпионата страны.

В новом сезоне структура проведения чемпионата России по футболу претерпит изменения. Так, команды, выступавшие во втором дивизионе ПФЛ (именно здесь по итогам сезона-2020/2021 бронзовые медали завоевал ФК «Челябинск»), теперь будут выступать в ФНЛ, которая будет разделена на два дивизиона.

Футбольные клубы Челябинска и Миасса будут выступать во втором дивизионе ФНЛ. Количественный состав команд, представленных в этом дивизионе, станет известен после того, как завершится период лицензирования всех клубов, подавших заявки на участие в турнире. После этого будет сформирован состав участников и расписание турнира ФНЛ.

ФК «Торпедо» (Миасс) — один из старейших футбольных клубов Челябинской области. Основанный в 1942 году коллектив несколько раз менял название команды и дважды прекращал свое существование. В последний раз клуб из Миасса выступал в профессиональной лиге российского чемпионата с 1995 по 2001 год — «УралАЗ» был представлен во второй лиге чемпионата страны. В 2012 году клуб прекратил свое существование, но в 2014 году был воссоздан под своим историческим названием «Торпедо».