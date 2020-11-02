Второй этап строительства бульвара «Огни Магнитки» завершили в Магнитогорске

Объект с инспекцией посетил глава города Сергей Бердников.

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В Магнитогорске завершили второй этап строительства бульвара «Огни Магнитки». За его возведение проголосовали сами жители города — на портале «Активный житель 74». С инспекцией объект посетил глава Магнитогорска Сергей Бердников.



В новом парке для любителей велоспорта установили памп-трек. Для тех же, кто предпочитает спокойный отдых — качели и смарт-площадка. Однако, несмотря на завершение работ, комиссия находит ряд нарушений. Глава города поручил исправить все недочёты.

«Организовать комиссию, остановить стройку. Вплоть до сноса всех киосков. Оштрафовать, наказать и заставить делать таким образом, чтобы маломобильные группы могли нормальным образом сюда попасть. Я не вижу. Это что за отношение такое?»— сказал мэр Магнитогорска Сергей Бердников.

На исправление Сергей Бердников дал три недели. Меж тем, горожане уже знакомятся с новым пространством. Они выходят с детьми на прогулку и дают свою оценку получившемуся объекту.

Нарушений на бульваре много. Глава города поручает исправить все недочёты. Даёт срок — три недели. Горожане уже знакомятся с новым общественным пространством. На прогулку выходят с детьми.

«Вообще мне очень нравится. Вот так вечером выйти, прогуляться вообще здорово. Фонари светят, погода шикарная. Тем более сейчас вот вроде как осень, а уже хорошо. Всё аккуратно, хорошо, можно посидеть. Можно также ещё раз прогуляться. Не знаю, покататься, если у тебя есть ребенок или племянник, его с собой взять»,— сказала жительница Магнитогорска Александра Валявина.

Добавим, голосование за место благоустройство проводили среди жителей Магнитогорска. Название «Огни Магнитки» также выбрали южноуральцы через портал «Активный Житель 74».