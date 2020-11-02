В Магнитогорске регулярно проводят обработку общественного транспорта

Дезинфекция спецсредствами проходит после каждого рейса.

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Общественный транспорт в Магнитогорске регулярно проходит дезинфекцию. В рамках профилактических мер против распространения новой коронавирусной инфекции салон обрабатывают специальными средствами. Раствором протирают стены, ручки на сиденьях и поручни.

«Специалисты ведут обработку общественного транспорта не универсальными моющими средствами, а хлорсодержащими веществами, которые рекомендованы Роспотребнадзором», — прокомментировали ситуацию для сайта «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

По словам представителей мэрии, средство эффективно в борьбе с инфекциями, а также безопасно для пассажиров. Салон транспорта обрабатывается после каждого выполненного рейса.