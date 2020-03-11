Второй этап проекта «Чистое небо» реализуют в Челябинске

Благодаря ему все провода со столбов «переедут» под землю.

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В Челябинске почти 500 километров кабелей собираются убрать под землю. Сделать это удастся в рамках реализации второго этапа проекта «Чистое небо». Демонтаж проводов сотовых операторов уже начался на улице Кирова. Через день они будут помещены в канализации.

«Проект "Чистое небо" стартовал в 2019 году, начали совместно с компанией "Теле2″, проложили под землей порядка 400 километров. Для операторов это безопасно, линия, размещенная в канализации, менее подвержена повреждениям», — отмечает заместитель директора макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Денис Стукаленко.

Пока провода планируют убрать на гостевых маршрутах.

«Около 400 километров проводов было спрятано под землю. На основных гостевых маршрутах, то есть это Свердловский проспект, Энгельса, Курчатова и так далее. Соответственно в этом году работа продолжается», — сообщает заместитель мэра Челябинска по городской среде Александр Егоров.

Спрятать свои провода решили уже три сотовых оператора: МТС, «Мегафон» и «Теле2». Кроме центра Челябинска, уберут кабели и в поселках Новосинеглазово, Смолино и Сосновка, а также в Старокамышинске.