Благоустройство — один из самых животрепещущих вопросов Челябинска

Пора познакомить мегаполис со словом «качество».

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Губернатор направит поручение Наталье Котовой навести чистоту в городе. Мусорных урн должно быть больше, а от некоторых странных решений следует отказаться. Урны должны выглядеть эстетично, и нужно грамотно заниматься их обслуживанием — это вопрос, который предстоит решить главам районов.

«Улицы и урны нужно убирать, нужно направлять на это деньги. Были улицы в городе, где вообще не были заключены контракты на их уборку. С компаний тоже нужно спрашивать про очистку дорог. В наших городах не должно быть белых пятен — неубранных улиц. Я думаю, мы сможем с этим разобраться. У нас будут подрядчики, которые будут исполнять свои обязанности. И в городе, и в регионе должны быть собственные компетенции. Нужно принимать в этом активное участие», — сказал Алексей Текслер.

В городе будут приняты меры о возрождении озеленения. Сегодня Челябинску, как и многим городам не хватает компетенции в этом вопросе.

«Мы будем возрождать предприятия по озеленению, конкуренцию никто не отменял. У нас должны быть предприятия, на которые можно положиться. Должны работать специалисты, которые в этом разбираются. По спиленным деревьям тоже самое. Это, безусловно, бардак. Соответствующие задачи поставлены», — отметил губернатор.

Немаловажной является тема строительства. Губернатор отметил, что недостатки проектирования выливаются в проблемы на стройплощадке, такие, как перенос сроков сдачи и многочисленные переделки. Сейчас регион изучает пример Казани, где все выполняется с упором на качество, которое должно прийти и в Челябинск.