«ЧМК» благоустраивает шоссе Металлургов

Здесь появятся дорожки, скамейки и даже альпийская горка.

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Преображение территории вдоль шоссе металлургов продолжится в 2020 году. Работы проводит Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел»).

Согласно дизайн-проекту второй части благоустройства на 250-метровом участке между улицами Дегтярева и Сталеваров будут уложена двуцветная плитка, установят скамейки и фонари, а также проведут обрезку деревьев и соорудят альпийскую горку.

«Благоустройство станет продолжением работ, начатых ЧМК в 2019 году, — тогда по проекту, который победил в открытом конкурсе, привели в порядок территорию на шоссе Металлургов при пересечении с улицей Дегтярева. Там установили фонари в стиле „ретро“, урны, уложили плитку и высадили газоны, липы», — сообщил директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.

Новшества сразу оценили челябинцы. Руководство комбината в этой связи решило не останавливаться на достигнутом и возобновить работы этой весной.



