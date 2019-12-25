Электронная карта города позволит оценивать благоустройство общественных пространств

Жители смогут вносить свои предложения по улучшению Челябинска.

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Глава региона Алексей Текслер обозначил, что в планах благоустройства должно учитываться мнение людей, для этого создадут электронную карту с оцифрованными общественными пространствами. Там в режиме онлайн можно будет проследить за состоянием и реализацией всех проектов, а также оставить свои пожелания.

«У нас есть для этого все необходимые возможности. Главное, чтобы процесс носил регулярный характер и мы принимали решения, опираясь на мнение жителей. Мне бы хотелось, чтобы город кардинально преобразился, это важно, люди должны гордиться городом, в котором они живут», — сказал Текслер.

Такое важное решение не осталось незамеченным, зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев отметил, что подобные действия напрямую говорят, что регион созрел для диалога с населением.

«Подобные обсуждения поднимаются повсеместно. При этом граждане хотят участвовать в работе по оценке проектов благоустройства, вносить свои предложения. В прошлом году в обсуждениях приняли участие 3,5 миллиона человек. Это важная работа, и мы начали понимать, что без граждан что-то решать — не лучшая идея, потому что потом приходится переделывать проекты. В Челябинской области работа по формированию комфортной городской среды и привлечению общественности к обсуждению этих проектов ведется активно. Это дает понимание, что власть открыта», — подчеркнул Качкаев.

Национальный проект «Формирование комфортной городской среды» с таким подходом будет прекрасно развиваться. Особое внимание уделят развитию общественных пространств, площадей, скверов, парков, набережных и основных улиц Челябинска. В администрации появится и новое должностное лицо — заместитель мэра, ответственный за городскую среду.

«Приоритетная задача, возникшая перед нами — преображение внешнего облика города. Этого от нас ждут сами челябинцы. И по тем положительным результатам, которых мы сможем добиться в создании комфортной и привлекательной городской среды, люди будут оценивать нашу с вами общую работу», — резюмировал Текслер.

Ранее эксперты уже оценили пристальное внимание губернатора к областному центру, как и то, что глава региона назначил своим заместителем на общественных началах мэра города Наталью Котову. Такой тандем непременно даст большую эффективность, когда губернатор и муниципальная власть выступают за общие интересы населения.

Отметим, что в 2020 году пройдет реализация проекта по организации пешего туристического маршрута по городскому центру. Также намечен план благоустройства и формирования облика промышленных зон Челябинска.