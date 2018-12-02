/ Челябинец стал вице-президентом Общероссийской предпринимательской организации

Артем Артемьев — председатель Челябинского регионального отделения «Опоры России».

Артем Артемьев стал вице-президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Организация создана для развития малого и среднего бизнеса. Она решает такие вопросы, как правовая защита бизнеса, стимулирование развития предпринимательства, сотрудничество с федеральными органами власти для того, чтобы устранять барьеры для развития малого и среднего бизнеса.

Челябинское региональное отделение «Опоры России» было создано в 2003 году. В 2016 и 2017 годах оно было признано лучшим из 85 региональных отделений. Возглавляет его Артем Артемьев, он является председателем и Членом Правления.

Я отчетливо и ясно осознаю, что это заслуга нашей команды, слаженной и дружной работы вице-председателей, совета, исполнительной дирекции, руководителей комитетов и местных отделений, «опоровцев» Челябинской области. Бывает непросто, но взаимное доверие помогает нам расти над собой и двигаться вперед. Ведет к результатам, даже к таким! — написал Артем Артемьев на своей странице в Facebook.