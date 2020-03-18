Второклассникам из Челябинского лицея сделают анализ на коронавирус

Об этом распорядилась первый вице-губернатор Ирина Гехт.

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В Челябинске сразу несколько второклассников из лицея № 82 заболели. По сообщениям средств массовой информации, у детей болит голова, появился кашель и тошнота. На сегодняшний день с подобными симптомами дома остаются девять человек.

На опубликованную информацию сразу же отреагировала первый заместитель губернатора Ирина Гехт. В своем аккаунте на «Фейсбуке» она отметила, что всех заболевших проверять на новый вид коронавируса.

«Чтобы снять обеспокоенность родителей, детям будет сделан анализ на коронавирус. Соответствующее поручение мною дано», — подчеркнула первый вице-губернатор.

Отметим, что каникулы у школьников в Российской Федерации будут продлены. Вместо одной недели, весной учащиеся отдохнут целых три: с 23 марта по 12 апреля. Об этом сегодня, 18 марта, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.