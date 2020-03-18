Коронавирусная инфекция продолжает распространяться в России. За последние сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания в 15 регионах страны, и на сегодняшний день количество инфицированных составляет 114 человек.
Известно, что за последние сутки 4 человека заболели в Москве, по 2 человека — в Самарской, Калининградской и Тверской областях, и по одному — в Московской, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской, Ярославской областях, а также в Красноярском крае, Республике Татарстан и Республике Хакасия.
Эти заболевшие прибыли на территорию России 8 марта рейсами AZ-548 Рим — Москва и SU 2487 Цюрих — Москва.
«Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение. Медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра»,— говорят в оперативном штабе по коронавирусу в Москве.
Для того, чтобы обезопасить себя и своих близких, россиянам настоятельно рекомендуют не ездить ни в гости, ни в командировки как в те области и Республики, в которых обнаружили коронавирус за последние сутки, так и в те, где уже есть заболевшие инфекцией, то есть в Московскую и Ленинградскую области, Тольятти, Липецк, Кемерово, Белгород, Забайкальский и Краснодарский края, Киров и Сыктывкар.
На сегодняшний день, 18 марта, заболевших коронавирусом в Челябинской области не обнаружено.
За последние сутки в России зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции у граждан РФ:
4 — в Москве,
2 — в Самарской области,
2 — в Калиниградской области,
2 — в Тверской области,
1 — в Московской области,
1 — в Красноярском крае,
1 — в Тамбовской области,
1 — в Калужской области,
1 — в Нижегородской области,
1 — в Пензенской области,
1 — в Республике Татарстан,
1 — в Республике Хакасия,
1 — в Свердловской области,
1 — в Архангельской области,
1 — в Ярославской области.