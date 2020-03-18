Названы регионы России, куда не следует отправляться в связи с коронавирусом

Эпидемиологически неблагополучных областей в России больше 20.

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Коронавирусная инфекция продолжает распространяться в России. За последние сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания в 15 регионах страны, и на сегодняшний день количество инфицированных составляет 114 человек.

Известно, что за последние сутки 4 человека заболели в Москве, по 2 человека — в Самарской, Калининградской и Тверской областях, и по одному — в Московской, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской, Ярославской областях, а также в Красноярском крае, Республике Татарстан и Республике Хакасия.

Эти заболевшие прибыли на территорию России 8 марта рейсами AZ-548 Рим — Москва и SU 2487 Цюрих — Москва.

«Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение. Медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра»,— говорят в оперативном штабе по коронавирусу в Москве.

Для того, чтобы обезопасить себя и своих близких, россиянам настоятельно рекомендуют не ездить ни в гости, ни в командировки как в те области и Республики, в которых обнаружили коронавирус за последние сутки, так и в те, где уже есть заболевшие инфекцией, то есть в Московскую и Ленинградскую области, Тольятти, Липецк, Кемерово, Белгород, Забайкальский и Краснодарский края, Киров и Сыктывкар.

На сегодняшний день, 18 марта, заболевших коронавирусом в Челябинской области не обнаружено.

За последние сутки в России зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции у граждан РФ:

4 — в Москве,

2 — в Самарской области,

2 — в Калиниградской области,

2 — в Тверской области,

1 — в Московской области,

1 — в Красноярском крае,

1 — в Тамбовской области,

1 — в Калужской области,

1 — в Нижегородской области,

1 — в Пензенской области,

1 — в Республике Татарстан,

1 — в Республике Хакасия,

1 — в Свердловской области,

1 — в Архангельской области,

1 — в Ярославской области.