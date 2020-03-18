Количество заболевших коронавирусом в Екатеринбурге выросло до пяти человек

В регионе введён режим повышенной готовности.

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В Екатеринбурге выявлено уже пять случаев заболевания коронавирусом. Информацию местным СМИ подтвердили в региональном Роспотребнадзоре.

Кроме того, в регионе ввели режим повышенной готовности. Соответствующий указ подписал сегодня, 18 марта, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Отметим, в регионе запретили все массовые мероприятия с количеством участников свыше 50 человек. Всем жителям, вернувшимся из неблагополучных по коронавирусу стран, поручено самоизолироваться, а членам их семей также обратиться в медицинские учреждения.