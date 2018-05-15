/ «Мать-кукушка» рискует лишиться недвижимости из-за долгов

Женщина игнорирует обязательство регулярно платить алименты.

33-летняя жительница Кыштыма отказывается выплачивать алименты на содержание своей дочери. Девочка живет с отцом и крайне редко встречается со своей родной матерью. Долг женщины составил 431 тысячу рублей. При этом она имеет дополнительный доход: зарабатывать помогает комната в бывшем общежитии, которую должница сдает в аренду.

Ее она сдает, получает денежные средства, но до ребенка не доходит ни копейки. «Самой не хватает!», — заявляет приставу молодая женщина, не работающая, ведущая асоциальный образ жизни, злоупотребляющая алкоголем. — пояснили в УФССП по Челябинской области.

В результате комнату арестовали и опечатали. Недвижимость оценили в 300 тысяч рублей. Дальнейшее решение предстоит принять суду.