Вторая лаборатория по тестированию на коронавирус заработала в Челябинске

В Минздраве рассказали, как делают анализ.

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В Областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями открыта вторая лаборатория по работе с тест-системами на коронавирусную инфекцию. Для этого у пациентов берут материал из носа и зева, после чего доставляют с помощью курьера.

«Первый этап анализа — это сортировка и дезактивация биологического материала (процесс снятия опасности с вирусного материала, чтобы он был безопасен для дальнейшей работы). Специалист лаборатории принимает контейнер и готовит содержимое к сортировке», — сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Далее проводят молекулярную диагностику. Для определения положительного или отрицательного результата требуется около шести часов.

Если обнаруживается коронавирусная инфекция, материал отправляется на дополнительную экспертизу в Новосибирск.