Частные лаборатории подключатся к тестированию на коронавирус в Челябинской области

Пока работа по внедрению практики находится на подготовительном этапе.

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В связи с распространением коронавирусной инфекции президент Российской Федерации Владимир Путин и министерство здравоохранения РФ дали поручение подключать к тестированию на наличие коронавируса частные организации. Алексей Текслер рассказал о планах Челябинской области в этом направлении.

«Мы работаем с нашими частными лабораториями, которые могут это делать, находимся в процессе. В целом, это такой федеральный тренд, и мы вместе с Федерацией по готовности будем эту систему вводить»,— сообщил губернатор.

По его словам, у многих лабораторий есть соответствующее оборудование, на данный момент всё отрабатывается, и как только всё будет готово, частные организации сразу приступят к тестированию.

«Но ещё раз повторюсь, что самое главное сейчас — увеличить количество тестов. У нас в целом динамика такая относительно спокойная, но тут расслабляться нельзя»,— отметил Алексей Текслер.

Поэтому, добавил губернатор, область будет расширять возможности тестирования на своих базах, и как только частные компании будут готовы к этому, их обязательно подключат.