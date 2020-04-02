Анализы на коронавирус начали делать и в Миассе

Специализированная лаборатория будет обрабатывать по 300 проб в день.

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В Миассе начала работать лаборатория, специалисты которой будут выяснять, есть ли коронавирус у жителей горнозаводской зоны. В консультативно-диагностический центр будут доставлять пробы тех, кто прибыл из-за границы в Сатку, Катав-Ивановск, Бакал, Сим, Усть-Катав, Юрюзань, Миасс, Кусу, Миньяр, Ашу, Чебаркуль и Трёхгорный. Работать учреждение будет круглосуточно, медработники готовы обрабатывать по 300 проб за 24 часа. Все будет зависеть от поставок реактивов и тест-систем.

«Зависит от количества работников, врачей, лаборантов. В принципе, у нас, можно сказать, неограниченное количество, работать есть, кому. Техника хорошая, пропускная способность достаточно высокая. Так что, не думаю, что проблемы с этим. Главное — реактивы», — подтверждает заведующая консультативно-диагностическим центром ММЦ «Северный» больницы № 2, Елизавета Князькина.

В саму лабораторию пробу будут доставлять курьеры в специальных контейнерах, сохраняющих необходимую температуру. Анализ проводится определенным методов, сравнивая полученную РНК с РНК коронавируса. Если лаборанты получат положительный результат, человек получает статус условно зараженного а его анализы отправляются в новосибирский «Вектор» для установления окончательного диагноза. Если же исследования миасских медиков будут отрицательными, дальнейшая работа с пробой прекратится.