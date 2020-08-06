Ирина Гехт назвала вторую четвёрку на место главы «молодёжки»

Голосование за кандидатов проходит на странице вице-губернатора в Instagram.

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Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт озвучила вторую четвёрку претендентов на место главы регионального управления молодёжной политики. Информацию о конкурсантах замгубернатора опубликовала на личной странице в Instagram.



Из четырёх представленных претендентов трое — женщины. Все конкурсанты младше 40 лет. Есть среди них и те, кто имеет карьерный опыт в аппарате омбудсмена региона, награды в сфере молодёжной политики и отмечался знаками отличия на текущем месте работы.

«Гредина Наиля Ринатовна. Окончила ЧелГУ по специальности „Социальная работа“, позднее Уральскую академию государственной службы по специальности „Финансы и кредит“. Работала в аппарате уполномоченного по правам человека в Челябинской области, ныне исполнительный директор Челябинского регионального благотворительного фонда „Родная“. Калимуллина Светлана Гаязовна. Окончила Челябинский педагогический университет. Педагогика и психология. Председатель Челябинской региональной общественной организации „Российский Союз Молодежи“, заместитель генерального директора фонда „Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области“. Лауреат премии „Ювента“ в сфере молодежной политики Администрации города Челябинска, лауреат премии Законодательного собрания региона в сфере молодежной политики, имеет благодарственное письмо Министерства образования и науки РФ, благодарность Губернатора региона за организацию XX юбилейного фестиваля „Российская студенческая весна“, другие награды»,— рассказала о кандидатах Ирина Гехт.

Напомним, информация о новых кандидатах будет появляться на странице Ирины Гехт каждый день. Среди них — 5 девушек и 11 молодых людей. Голосовать за понравившегося представителя можно и «историях» первого вице-губернатора.

