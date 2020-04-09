«Маски, продающиеся вне аптечной среды — контрафакт»: Алексей Текслер о завышенных ценах на средства индивидуальной защиты

Реализация средств индивидуальной защиты попадает под действие закона.

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В Челябинской области из-за дефицита медицинских масок в аптеках перекупщики начали продавать средства индивидуальной защиты в несколько раз дороже их обычной стоимости. Однако теперь купить маску можно только в аптеке, распространение их в любом другом месте — незаконно.

«Сегодня есть список лекарств и медизделий, которые входят в перечень жизненноважных, по нему строго ФАС и всеми надзорными органами контролируется надбавка специальная и за нарушение можно потерять лицензию. Маски сегодня к таким видам товаров не относятся, но на уровне правительства было принято решение о запрете продажи масок вне аптечной среды. Все, что продается вне аптечной среды, является, по большому счету, контрафактом. Этого происходить не должно», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что в данный момент в Челябинской области есть месячный запас масок, которым обеспечивают медицинский персонал, напрямую работающий с зараженными коронавирусной инфекцией. Часть запаса отправляется в аптеки, но основная доля предназначена для защиты врачей, медицинских сестер и фельдшеров.