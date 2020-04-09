Челябинские рекламщики стали производить барьерные маски

Их готовы выпускать по тысяче изделий в сутки.

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Одна из рекламных мастерских в Челябинске стала производить пластиковые барьерные маски для защиты лица. Они облегченные, ее вес всего 40 граммов, устойчива к обработке спиртом и не доставляет неудобств при ее использовании.

Такая маска может понадобиться медицинским сотрудникам, работникам торговли, а также тех предприятий, которые контактируют с большим количеством людей.

«В настоящее время разработана одна конструкция и ведется работа над альтернативными вариантами. В сутки мы готовы выпускать тысячу масок. Интерес к закупке наших изделий уже проявил Областной аптечный склад», — рассказали в мастерской.

При этом отмечается, что ношение барьерных масок не исключает использование медицинских средств для защиты лица. И не стоит забывать про меры профилактики.

Напомним, в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-201-41-88.