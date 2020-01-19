Уволен нетрезвый врач, находившийся на рабочем месте в Миассе

Видеозапись, на которой он ведет себя вызывающе, попала в социальные сети.

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В Челябинской области вновь прогремел скандал, связанный с медициной. В сети появилась видеозапись, на которой видно нетрезвого человека в белом халате. С ним разговаривает посетитель больницы, которая заранее договорилась с ним о том, что приедет.

«Я позвонила специально, спросила, можно ли приехать. Ты сказал, что сделаешь описание. Я тебя жду полтора часа», — обращается к медработнику посетительница.

Проблему, с которой к нему обратились, медик не решал, посетительница злилась. В результате происшествия, медицинский работник был уволен.

«Это произошло в городской больнице № 3 в Миассе. В четверг, около 18:30 приехала женщина, которая снимала видео. Уже в пятницу с утра была написана докладная, после чего врач был уволен», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Минздрава.

Главный врач медицинского учреждения позвонил пациентке, ставшей свидетельницей ситуации, и принес ей извинения.