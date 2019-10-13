«Вышла купить шаурму»: «Приора» сбила девушку на «зебре» в Златоусте

Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

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В Златоусте под колеса отечественной легковушки попала 28-летняя девушка. По словам очевидцев, она припарковала свою машину и вышла, чтобы купить шаурму детям. ДТП произошло вечером 12 октября около дома 14 на улице 30 лет Победы.

«Водитель автомобиля „Лада Приора“ 1972 года рождения на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть справа налево по ходу движения, женщину 1991 года рождения. В результате ДТП женщина получила травмы, госпитализирована в городскую больницу», — прокомментировал сотрудник ГИБДД на месте происшествия.

По предварительным данным, пострадавшая поступила в больницу с переломом таза.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. По словам водителя, девушка резко выскочила на дорогу, в темноте он не заметил ее из-за другой машины. Мужчина утверждает, что не нарушал скоростной режим.