/ Нечистоты нерадивых соседей заполнили квартиру на северо-западе Челябинска

Проблема возникла месяц назад.

В редакцию сайта «Первый областной» поступило обращение от жительницы дома по улице 250-летия Челябинска, 5. Женщина утверждает, что в ее квартиру просачиваются нечистоты соседей сверху. По мнению челябинки, все началось из-за установленной у соседей заглушки на канализационную трубу: их «отрезали» от благ цивилизации за долги. Теперь женщина, чья квартира расположена под жильем должников, обвиняет во всем УК, говоря, что она не предпринимает никаких мер для ликвидации проблемы.

Мы проживаем по ул. 250-летия Челябинска, 5, на 8-м этаже. На 9-м этаже живут люди асоциального поведения. Не работают, злоупотребляют алкогольными напитками и, как следствие, не платят за квартиру, которая, к тому же, является квартирой социального найма. В связи с длительной неоплатой услуг ДЕЗ Калининского района ничего умнее не придумал, как поставить им заглушку на канализацию. Я, в принципе, понимаю их подход, но при условии, что не нарушаются права соседей. В нашем же случае наши права просто забыты. Соседи продолжают пользоваться унитазом, жидкие отходы их жизнедеятельности переполняют унитаз и в прямом смысле слова льются нам голову. В квартире у нас теперь стойкий запах мочи людей, которые неизвестно чем болеют, а у меня маленький ребенок, и мне страшно за его здоровье. Стены, по которым стекает моча, покрылись плесенью. До ДЕЗ мы не можем «достучаться», они просто не хотят нас услышать и снять эту чертову заглушку. — рассказала сайту «Первый областной» жительница дома Диана Сабиржанова.

В то же время в ДЕЗ Калининского района сайту «Первый областной» пояснили, что заглушка в квартире установлена по закону.

Если такие процедуры происходят, то они идут в соответствии с разделом 11 Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». В законе перечислено, что должна делать управляющая компания. Мы все соблюли. — сообщили представители управляющей компании.

Почему установили заглушку и как спасти квартиру Дианы Сабиржановой от нечистот, в ДЕЗ Калининского района обещали рассказать позже.

Добавим, что, по словам жительницы дома, проблема уже возникала в 2016 году, и тогда ее удалось решить. Теперь ситуация повторилась.