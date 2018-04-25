/ Полчище рыжих тараканов лезут из канализации в Ленинском районе

«Армию» прусаков сняли на видео.

Рыжие тараканы заполонили канализацию в Ленинском районе. По утверждению челябинцев, целые колонии насекомых обнаружили возле остановки «Уют». Местные жители тут же обратились к общественникам, в качестве доказательства предоставив видеозапись. Они напуганы возможностью распространения тараканов. В этом случае городу может грозить эпидемия.

Я живу недалеко от того места, где они появляются. Это остановка «Уют», в Ленинском районе. Канализационные люки, из которых они лезут, расположены прямо на тротуаре, между домами 50 и 52. В темноте там не всё видно. Это только краешек я заснял. Там их туча выползает. Каждую ночь причем. — сообщил автор видео Евгений Попов.

Общественники направили жалобу в Роспотребнадзор. Корреспонденты сайта «Первый областной» отправили в ведомство запрос, чтобы узнать, какие меры будут приниматься для борьбы с рыжими тараканами.

Кроме того, сейчас Управление ЖКХ и Управление дорожного хозяйства выясняют, на чьем балансе находится канализация, чтобы принять все необходимые меры.