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/ В Тургояк сбрасывали канализационные отходы

В Тургояк сбрасывали канализационные отходы

Экологический скандал разгорелся из-за загрязнения жемчужины Южного Урала.
сегодня в 14:32
  |  Общество

Нечистоты, стекающие в озеро Тургояк, обнаружили общественники. Информация распространилась в социальных сетях и послужила поводом для разбирательств. Канализационные стоки оставили заметные следы у городского пляжа «Ривьера». Это констатировали глава Миасского городского округа Геннадий Васьков и руководитель отдела экологии и природопользования в Миассе Петр Брусянин.

Это вопиющее безобразие, на озере пахнет отнюдь не озоном. Необходимо максимально оперативно отреагировать. Нужно сделать анализ воды, а держателям сетей, собственникам курортных организаций нужно активно включиться в решение этой проблемы. Давайте будем поддерживать озеро в надлежащем состоянии, чтобы не доходить до таких ситуаций. В правовом поле мы предпримем все необходимые меры. — пояснил сайту «Первый областной» Геннадий Васьков.

Общественники уже направили жалобы в Челябинскую природоохранную прокуратуру и региональное управление Росприроднадзора. Петр Брусянин заявил, что также дал необходимые указания и обратился в водоканал, чтобы проследить объем и происхождение поступающих отходов. Он также намерен добиваться административного производства от Минэкологии региона. По предварительной информации, загрязнено около ста квадратных метров прибрежной защитной полосы и самого водоема. Скорее всего, сброс происходит не в первый раз.

Характерный признак — растаявший лед на берегу водоема, хотя стояли большие морозы: наличие химикатов в озере не дают воде замерзнуть. То, что вода в такой мороз не замерзшая, — явный признак наличия химикатов. — рассказал сайту «Первый областной» Петр Брусянин.

Известно, что накануне, в понедельник, 29 января, неподалеку от пляжа работала техника, которой управляли сотрудники клуб-отеля «Золотой пляж». По их словам, в организации обнаружили аварию на канализационных трубах несколько дней назад. В администрации «Золотого пляжа» пообещали подготовить комментарий в ближайшее время.

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