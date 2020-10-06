Встречу с представителем одного из мобильных операторов провёл Алексей Текслер

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы взаимодействия провайдера и региона.

Послушать 00:00

Челябинская область заинтересована в проектах, предусматривающих максимальное покрытие интернетом и мобильной связью на своей территории. Об этом в ходе встречи с председателем правления одного из операторов «Большой четвёрки» Алексеем Корня заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Губернатор отметил, что на отсутствие доступа к сети регулярно жалуются южноуральцы живущие в посёлках часто жалуются на отсутствие доступа к сети.



«Малочисленные населенные пункты с населением менее 1000 человек, отдельные участки автомобильных дорог регионального и федерального значения не всегда обеспечены сотовой связью в полном объеме. Нам бы хотелось, чтобы операторы более активно развивали свои услуги в этом направлении»,— отметил губернатор.

Также представитель мобильного оператора предложил своё участие в решение экологических проблем региона с помощью систем мониторинга воздуха. Они будут предоставлять информацию о состоянии атмосферы, прогнозы и сценарии развития и позволят властям оперативно реагировать на изменения.

Алексей Текслер, в свою очередь, выделил ряд проектов, которые мобильный провайдер и Челябинская область смогут развивать совместно. Так, губернатор предложил использование в регионе данных геоаналитики на основе технологии Big Data. С их помощью можно выявлять потребности населения в развитии инфраструктуры и городского пространства, а также повысит туристическую привлекательность Южного Урала.

«Алексей Текслер выделил проекты, которые можно развивать совместно: внедрение системы мониторинга обращения с ТКО. Цифровизация сельского хозяйства. Продвижение современных сервисов, которые улучшают качество жизни людей. Образовательные программы в сфере информационных технологий от школы до вуза; проекты, стимулирующих создание стартапов и компаний в ИТ-сфере. Участие в федеральном экспериментально-правовом проекте по созданию цифровых продуктов: проект даст компаниям, занимающимся разработкой новых финансовых продуктов и услуг, возможность проводить эксперименты по их внедрению без риска нарушить действующее законодательство», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Кроме того, по поручению губернатора перспективные направления сотрудничества с провайдером получат сопровождение со стороны профильных заместителей губернатора и министров.