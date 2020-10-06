Алексей Текслер поздравил южноуральцев с днём героев Танкограда

Губернатор Челябинской области подчеркнул значимость памятной даты.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей Южного Урала с Днём героев Танкограда. Глава региона подчеркнул значимость памятной даты для всех южноуральцев.



Также Алексей Текслер отметил, что основой Танкограда стали три предприятия: Челябинский тракторный завод, Ленинградский Кировский завод, Харьковский моторостроительный завод. Именно они базировались в Челябинске в годы Великой Отечественной войны.

«За годы войны Челябинск-Танкоград выпустил 48 тысяч танковых моторов, 18 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок. Тысячи людей вложили все силы, душу, знания в создание оружия Победы, оставили о себе яркую память и славу. В год 75-летия Великой Победы Челябинск по праву получил почетное звание города трудовой доблести. Это наша общая дань уважения Поколению Победителей. Желаю челябинцам и всем южноуральцам мирного неба над головой, доброго здоровья, счастья и благополучия!»,— сказал Алексей Текслер.

Напомним, что подвиг героев Танкограда в этом году был отмечен на уровне президента России. Летом Челябинск получил звание «Город трудовой доблести». Вместе со столицей Южного Урала титул появился и у другого города региона — Магнитогорска.